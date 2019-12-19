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У Зеленского рассказали подробности идеи о представителях Донбасса в ТКГ

Новости » Политика     19.12.2019 - 17:14
У Зеленского рассказали подробности идеи о представителях Донбасса в ТКГ
Фото: Андрей Ермак (yulainfo.com)

В ТКГ должны войти переселенцы с Донбасса

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские власти рассчитывают, что будет принято их предложение по изменению формата представительства жителей Донбасса в ТКГ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, к работе ТКГ в Минске должен быть привлечен более широкий круг представителей, включая жителей территорий, подконтрольных украинскому правительству, а также переселенцев, на данный момент вынужденно не проживающих на территории Донбасса.

"С нашей стороны будут предложены люди, пользующиеся высоким моральным авторитетом на территории Донбасса. Например, во время нашего недавнего официального визита в Таллинн мы встретили парня из Луганска, он известный айтишник. Он готов вернуться в родной город, как только прекратятся военные действия. Его знают в Луганске, он создал большое количество рабочих мест, но он не смог там остаться, когда началась война. И сейчас, имея возможность жить в Европе, он хочет вернуться в Луганск", - сказал Ермак.

Также он добавил, что категорического отрицательного ответа от России в Офисе президента не услышали.

"Как и положительного, правда, тоже. Я думаю, что мы это будем обсуждать на уровне ТКГ. Честно говоря, мне кажется, что эта идея может стать поворотной в диалоге", - отметил Ермак.

Ранее в Кремле заявили, что изменение минских соглашений возможно только в случае совместной работы Киева с так называемыми Донецкой и Луганской "народными республиками".

Напомним, вчера ТКГ не смогла договориться о новом перемирии на Донбассе. Также не договорились об обмене пленными.

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