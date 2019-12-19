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У Зеленського розповіли подробиці ідеї про представників Донбасу в ТКГ

Новини » Політика     19.12.2019 - 17:14
У Зеленського розповіли подробиці ідеї про представників Донбасу в ТКГ
Фото: Андрій Єрмак (yulainfo.com)

У ТКГ повинні увійти переселенці з Донбасу

Помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що українська влада розраховує, що буде прийнято їхню пропозицію по зміни формату представництва жителів Донбасу в ТКГ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, до роботи ТКГ в Мінську повинне бути притягнуте більш широке коло представників, включаючи жителів територій, підконтрольних українському уряду, а також переселенців, які на даний момент вимушено не проживають на території Донбасу.

"З нашого боку будуть запропоновані люди, що користуються високим моральним авторитетом на території Донбасу. Наприклад, під час нашого недавнього офіційного візиту до Таллінна ми зустріли хлопця з Луганська, він відомий айтішник. Він готовий повернутися в рідне місто, як тільки припиняться військові дії. Його знають в Луганську, він створив велику кількість робочих місць, але він не зміг там залишитися, коли почалася війна. І зараз, маючи можливість жити в Європі, він хоче повернутися в Луганськ", - сказав Єрмак.

Також він додав, що категоричного негативної відповіді від Росії в Офісі президента не почули.

"Як і позитивної, правда, теж. Я думаю, що ми це будемо обговорювати на рівні ТКГ. Чесно кажучи, мені здається, що ця ідея може стати поворотною в діалозі", - зазначив Єрмак.

Раніше в Кремлі заявили, що зміна мінських угод можлива тільки у випадку спільної роботи Києва з так званими Донецькою та Луганською "народними республіками".

Нагадаємо, вчора ТКГ не змогла домовитися про нове перемир'я на Донбасі. Також не домовилися про обмін полоненими.

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