У Зеленского рассказали о подготовке новых списков по обмену пленными

Помощник президента Владимир Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных, рассказал о подготовке новых списков по обмену пленными между Украиной и РФ. Об этом он сказал в интервью Левый берег.

По его словам, Зеленский всегда напоминает, что принцип возвращения всех незаконно удерживаемых Россией граждан Украины записан в минских соглашениях и является приоритетом.

"Есть люди, которые находятся на территории Российской Федерации, Крыма, есть те, которые на неподконтрольных территориях. По согласованию этих списков постоянно работает группа в Минске, поскольку их нужно подтвердить не только с нашей, но и с той стороны. Работа достаточно кропотливая", - отметил Ермак.

Он не стал называть количество украинских заложников во временно оккупированном Донбассе, которые включат в списки.

"Конечно. Над ними проводится работа. Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы", - добавил Ермак.

Напомним, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что очередной этап обмена пленными между Украиной и Россией вряд ли произойдет скоро.