У Зеленського розповіли про підготовку нових списків щодо обміну полоненими

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полонених, розповів про підготовку нових списків по обміну полоненими між Україною і РФ. Про це він сказав в інтерв'ю Лівий берег.

За його словами, Зеленський завжди нагадує, що принцип повернення всіх незаконно утримуваних Росією громадян України записаний в мінських угодах є пріоритетом.

"Є люди, які знаходяться на території Російської Федерації, Криму, є ті, які на підконтрольних територіях. За погодженням цих списків постійно працює група в Мінську, оскільки їх потрібно підтвердити не тільки з нашої, а й з того боку. Робота досить копітка", - зазначив Єрмак.

Він не став називати кількість українських заручників в тимчасово окупованому Донбасі, які включать в списки.

"Звичайно. Над ними проводиться робота. Я не можу зараз назвати конкретні цифри, це сотні людей. Думаю, ми вийдемо на конкретні цифри десь через місяць. Зараз ми працюємо над узгодженням кількості людей, щоб перейти до процесу узгодження термінів звільнення цієї групи", - додав Єрмак.

Нагадаємо, представник України в тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кучма заявив, що черговий етап обміну полоненими між Україною і Росією навряд чи станеться скоро.