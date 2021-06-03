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Зеленский анонсировал оптимизацию местных бюджетов. Еще больше денег останется на местах

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Киев, Четверг 03 июня 2021 13:42
Зеленский анонсировал оптимизацию местных бюджетов. Еще больше денег останется на местах Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине будет разработано законодательство, которое направлено на оптимизацию доходной части местных бюджетов. Это означает, что еще больше налоговых поступлений будет оставаться на местах.

Об этом на Конгрессе местных и региональных властей заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вместе с правительством и парламентом мы будем инициировать законопроекты по оптимизации доходной части местных бюджетов. В частности, по усовершенствованию платы за землю, налога на недвижимость, на доходы физических лиц, единого и транспортного налога. Естественно речь идет не об увеличении этих налогов, а об увеличении той доли, которая остается на местах", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что закон для завершения земельной реформы вступил в силу. Согласно документу, органы местного самоуправления получили полномочия менять целевое назначение частных земельных участков и утверждать планы детальной планировки. Общины будут самостоятельно решать, продавать или сдавать участки в аренду. Вся выручка пойдет в местные бюджеты.

Также стало известно, что Кабинет министров подготовил законопроект об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет. Документ касается как предприятий, так и граждан Украины.

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