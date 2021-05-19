У Зеленского рассказали, когда могут представить нового пресс-секретаря президента

Он ожидает, что первичный отбор закончат в течение недели-двух.

"До конца мая, наверное, уже выйдем на презентацию", - сказал он.

На уточняющий вопрос, будет ли это накануне Дня журналиста, он ответил: "А это интересное предложение. Мы можем прийти на День журналиста с новым пресс-секретарем".

Также Подоляк объяснил увольнение Юлии Мендель. Первая причина, по его словам, это крайне жесткий ритм работы с президентом Владимиром Зеленским. Второй причиной он назвал "сумасшедший хейт, в который попадала Юля".

"И третье, мне кажется, что уровень Юлии переходит на ступеньку выше. Она уже должна была бы отойти от функционала пресс-секретаря и перейти в функционал, скажем так, человека, который имеет позицию по многим важным вопросам и высказывать ее от своего имени", - сказал советник главы ОП.