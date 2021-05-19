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У Зеленського розповіли, коли можуть представити нового прес-секретаря президента

Автор: Анастасія Рокитна

Прес-секретар президента України Юлія Мендель йде у відставку. Її наступника можуть представити на День журналіста.

Про це заявив в інтерв'ю для "КП в Україні" радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він очікує, що первинний відбір закінчать протягом тижня-двох.

"До кінця травня, напевно, вже вийдемо на презентацію", - сказав він.

На уточнююче питання, чи це буде напередодні Дня журналіста, він відповів: "А це цікава пропозиція. Ми можемо прийти на День журналіста з новим прес-секретарем".

Також Подоляк пояснив звільнення Юлії Мендель. Перша причина, за його словами, це вкрай жорсткий ритм роботи з президентом Володимиром Зеленським. Другою причиною він назвав "божевільний хейт, у який потрапляла Юля".

"І третє, мені здається, що рівень Юлії переходить на сходинку вище. Вона вже повинна була б відійти від функціоналу прес-секретаря і перейти в функціонал, скажімо так, людини, яка має позицію з багатьох важливих питань і висловлювати її від свого імені", - сказав радник голови ОП.

Нагадаємо, журналістку Юлію Мендель призначили прес-секретарем президента в червні 2019 року.

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