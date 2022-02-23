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У Зеленского рассказали, при каком условии будут закрывать СМИ во время ЧП

Автор: Валерия Полищук

Представитель президента в Конституционном суде, член комитета по нацбезопасности от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что во время чрезвычайного положения в Украине могут закрывать СМИ. В частности, если они будут распространять "сепаратистскую" информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24".

"Если некоторые сепаратисты захотят распространять рознь, то ресурсы будут блокировать. Для СМИ, если они не будут такие вещи делать, для них не будут применены никакие меры", - заявил он.

Напомним, сегодня СНБО принял решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. Теперь решение за парламентом.

Как сообщили РБК-Украина, сегодня Верховная рада рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине во время внеочередного заседания.

Кроме того, оперативный штаб Киева вынесет решение по введению чрезвычайного положения в городе.

Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.

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