У Зеленского рассказали, при каком условии будут закрывать СМИ во время ЧП

Представитель президента в Конституционном суде, член комитета по нацбезопасности от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что во время чрезвычайного положения в Украине могут закрывать СМИ. В частности, если они будут распространять "сепаратистскую" информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24" .

"Если некоторые сепаратисты захотят распространять рознь, то ресурсы будут блокировать. Для СМИ, если они не будут такие вещи делать, для них не будут применены никакие меры" , - заявил он.

Напомним, сегодня СНБО принял решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. Теперь решение за парламентом.

Как сообщили РБК-Украина, сегодня Верховная рада рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине во время внеочередного заседания.

Кроме того, оперативный штаб Киева вынесет решение по введению чрезвычайного положения в городе.

Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.