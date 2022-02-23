У Зеленського розповіли, за якої умови закриватимуть ЗМІ під час НС

Представник президента в Конституційному суді, член Комітету з нацбезпеки від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що під час надзвичайного стану в Україні можуть закривати ЗМІ. Зокрема, якщо вони поширюватимуть "сепаратистську" інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24" .

"Якщо деякі сепаратисти захочуть поширювати ворожнечу, то ресурси блокуватимуть. Для ЗМІ, якщо вони не будуть такі речі робити, для них не будуть застосовані ніякі заходи" , - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні РНБО ухвалила рішення запровадити надзвичайний стан по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей. Тепер рішення за парламентом.

Як повідомили РБК-Україна, сьогодні Верховна рада розгляне введення надзвичайного стану в Україні під час позачергового засідання.

Крім того, оперативний штаб Києва винесе рішення щодо введенню надзвичайного стану в місті.

Детальніше про те, які обмеження вводяться в разі надзвичайного стану-в матеріалі РБК-Україна.