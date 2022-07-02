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У Зеленского рассказали об изменении тактики России в войне

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Россия изменила тактику в войне против Украины. Агрессор атакует ракетами мирные города, пытаясь запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы то пошло на некоторые уступки Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

"Это новая тактика России - бить по жилым кварталам и давить на Западные политические элиты, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Все это не будет работать", - отметил Подоляк.

По его словам, с одной стороны, россияне совершенно не учитывают, как реагирует мир на эти нечеловеческие атаки крылатыми ракетами.

"Они заставляют наших людей давить на правительство, чтобы те сказали "пойдем на какие-то территориальные уступки". С другой стороны, россияне вкладывают деньги в свое пророссийское лобби на политических рынках других стран для того, чтобы они тоже говорили: "давайте как-то заканчивать войну", - поясняет Подоляк.

При этом советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что эту тактику РФ можно сломать.

"Нам, во-первых, действительно нужна противовоздушная оборона. Нам нужна не только ПВО, но и система противоракетной обороны. И их нам передадут, потому что это является ключевым, чтобы сломать новую концепцию войны России", - резюмировал Подоляк.

Напомним, в ночь на 1 июля российские военные нанесли несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области, в результате чего погибли десятки мирных жителей одной из многоэтажек.

Добавим, также Россия нанесла массированные ракетные удары и по украинской столице, попав в жилую многоэтажку.

При этом оккупанты продолжают атаковать Николаев десятками ракет.

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