У Зеленского рассказали об изменении тактики России в войне

"Это новая тактика России - бить по жилым кварталам и давить на Западные политические элиты, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Все это не будет работать", - отметил Подоляк.

По его словам, с одной стороны, россияне совершенно не учитывают, как реагирует мир на эти нечеловеческие атаки крылатыми ракетами.

"Они заставляют наших людей давить на правительство, чтобы те сказали "пойдем на какие-то территориальные уступки". С другой стороны, россияне вкладывают деньги в свое пророссийское лобби на политических рынках других стран для того, чтобы они тоже говорили: "давайте как-то заканчивать войну", - поясняет Подоляк.

При этом советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что эту тактику РФ можно сломать.

"Нам, во-первых, действительно нужна противовоздушная оборона. Нам нужна не только ПВО, но и система противоракетной обороны. И их нам передадут, потому что это является ключевым, чтобы сломать новую концепцию войны России", - резюмировал Подоляк.

Напомним, в ночь на 1 июля российские военные нанесли несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области, в результате чего погибли десятки мирных жителей одной из многоэтажек.

Добавим, также Россия нанесла массированные ракетные удары и по украинской столице, попав в жилую многоэтажку.

При этом оккупанты продолжают атаковать Николаев десятками ракет.

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