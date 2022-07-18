UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского рассказали, как избежать сценария "Корейской войны" в Украине

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Замороженный конфликт между Украиной и Россией будет означать возвращение более кровавой войны в будущем. Поражение Москвы, является единственным способом поставить точку в этой истории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, невозможно сравнивать масштабы Кореи и КНДР с масштабами Украины и России.

"Разный контекст, разные масштабы. Любой "замороженный конфликт" будет означать возвращение войны за несколько лет - более подготовленной и кровавой. Единственный способ поставить точку в войне и восстановить безопасность в Европе - освобождение украинских территорий и поражение России", - пишет советник главы Офиса президента.

Сценарий "Корейской войны" в Украине

По словам бывшего главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, украинские бойцы сопротивляются оккупантам, а планы главы Кремля Владимира Путина оказались неэффективными.

Ставридис считает, что война в Украине может завершиться перемирием и милитаризованной зоной между двумя сторонами.

"Я вижу, что это ведет к окончанию "Корейской войны", то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту", - заявил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе.

Стоит отметить, что конфликт между Северной и Южной Кореей, хоть и закончился перемирием, однако стороны не подписывали никаких официальных мирных документов, в связи с чем формально до сих пор находятся в состоянии войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация