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У Зеленского рассказали, чем должна закончиться война в Украине

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Война России против Украины должна завершиться поражением Кремля. Также возвращением всех захваченных территорий нашей страны и трибуналом над военными преступниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Эта война должна закончиться одним путем: военным поражением, возвратом территорий, трибунал над преступниками и началом трансформации России", - написал Подоляк.

Он подчеркнул, для этого Украине не меньше оружия нужна воля к победе, а все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества.

Отметим, как заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес, Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля, но для этого есть одно условие.

Ранее британская газета The Guardian обнародовала пять прогнозов на следующие шесть месяцев войны.

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Ирина ПодолякВойна России против Украины