У Зеленського розповіли, чим має закінчитися війна в Україні

"Ця війна має закінчитися одним шляхом: військовою поразкою, поверненням територій, трибуналом над злочинцями та початком трансформації Росії", - написав Подоляк.

Він підкреслив, для цього Україні не менше за зброю потрібна воля до перемоги, а всі "компроміси" матимуть катастрофічні наслідки для людства.

Зазначимо, як заявив колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес, Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого, але для цього є одна умова.

Раніше британська газета The Guardian оприлюднила п'ять прогнозів на наступні шість місяців війни.

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