У Зеленского рассказали, будет ли военное положение из-за угрозы вторжения РФ

На фоне угрозы вторжения Российской Федерации не будет вводиться военное положение в Украине. Все слухи об этом, которые распространяются в СМИ, являются фейками.

По его словам, все новости, распространяемые в различных трактовках о якобы планируемом в Украине военном положении, - это не более чем фейк. Он подчеркнул, что этот фейк распространяют российские "средства массовой дезинформации", а также украинские "специальные олигархические каналы".

"Его подхватили и некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание и не способные придумать ничего лучше, чем разносить фейки. Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение. И не считает нужным применять его сейчас - даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ", - отметил Подоляк.

Он добавил, что Украина призывает российскую сторону перенаправить средства, которые расходуются на поддержание угроз соседним государствам и Европе, на социальную поддержку своих граждан.