У Зеленского раскрыли детали переговоров Украины с МВФ

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко раскрыл детали переговоров между Украиной и Международным валютным фондом о продолжении сотрудничества. По его словам, украинская сторона постоянно проводит консультации с фондом.

"Мы находимся в постоянном процессе консультаций с МВФ, и президент Украины сказал, что мы выполним все те задачи, которые взяли на себя. С этой точки зрения наше сотрудничество с МВФ - это решенный вопрос", - сказал Устенко.

Советник главы государства добавил, что сейчас ведутся переговоры относительно дефицита бюджета.

"То, что мы много тратим на безопасность и оборону - он (президент - ред.) прав, речь идет о тех условиях, которые у нас есть относительно дефицита государственных финансов. Этот дефицит будет уменьшен в следующем году и в 2023 году. Именно об этом идут переговоры между Минфином и МВФ", - пояснил он.