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У Зеленского раскрыли детали переговоров Украины с МВФ

Автор: Дмитрий Левицкий

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко раскрыл детали переговоров между Украиной и Международным валютным фондом о продолжении сотрудничества. По его словам, украинская сторона постоянно проводит консультации с фондом.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

"Мы находимся в постоянном процессе консультаций с МВФ, и президент Украины сказал, что мы выполним все те задачи, которые взяли на себя. С этой точки зрения наше сотрудничество с МВФ - это решенный вопрос", - сказал Устенко.

Советник главы государства добавил, что сейчас ведутся переговоры относительно дефицита бюджета.

"То, что мы много тратим на безопасность и оборону - он (президент - ред.) прав, речь идет о тех условиях, которые у нас есть относительно дефицита государственных финансов. Этот дефицит будет уменьшен в следующем году и в 2023 году. Именно об этом идут переговоры между Минфином и МВФ", - пояснил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что хочет от МВФ особых условий сотрудничества, поскольку Украина находится в состоянии войны. В то же время он заверил, что Украина хочет продолжать сотрудничество с фондом.

Также РБК-Украина писало, что глава Минфина Сергей Марченко рассказал о намерении Украины договориться с МВФ о двух траншах. В то же время, по его словам Украина "может выжить" и без этого кредита.

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