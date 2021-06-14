Зеленский хочет продолжения сотрудничества с МВФ, но на особых условиях

Президент Владимир Зеленский выступил за продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Но он считает, что фонд должен предложить Украине особые условия.

Об этом он сказал в интервью западным изданиям, передает Офис президента .

Как пояснил Зеленский, Украина находится в состоянии войны и вынуждена "по-другому выбирать" приоритетные сферы для проведения реформ, поэтому, по его мнению, несправедливо выдвигать Украине такие же требования, как другим странам.

"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", - сказал он.

В то же время глава государства отметил, что продолжение сотрудничества с МВФ является важным для Украины, потому что к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки.

"Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали", - подчеркнул Зеленский.