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У Зеленського розкрили деталі переговорів України з МВФ

Автор: Дмитро Левицький

Радник президента з економічних питань Олег Устенко розкрив деталі переговорів між Україною та Міжнародним валютним фондом щодо продовження співпраці. За його словами, українська сторона постійно проводить консультації з фондом.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми перебуваємо в постійному процесі консультацій з МВФ, і президент України сказав, що ми виконаємо всі ті завдання, які взяли на себе. З цієї точки зору наша співпраця з МВФ - це вирішене питання", - сказав Устенко.

Радник глави держави додав, що зараз ведуться переговори стосовно дефіциту бюджету.

"Те, що ми багато витрачаємо на безпеку і оборону - він (президент - ред.) має рацію, йдеться про ті умови, які в нас є щодо дефіциту державних фінансів. Цей дефіцит буде зменшено наступного року і у 2023 році. Саме про це йдуть переговори між Мінфіном і МВФ", - пояснив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що хоче від МВФ особливих умов співпраці, оскільки Україна перебуває у стані війни. Водночас він запевнив, що Україна хоче продовжувати співпрацю з фондом.

Також РБК-Україна писало, що глава Мінфіну Сергій Марченко розповів про намір України домовитися з МВФ про два транші. Водночас, за його словами Україна "може вижити" і без цього кредиту.

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