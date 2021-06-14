У Зеленського розкрили деталі переговорів України з МВФ

Радник президента з економічних питань Олег Устенко розкрив деталі переговорів між Україною та Міжнародним валютним фондом щодо продовження співпраці. За його словами, українська сторона постійно проводить консультації з фондом.
"Ми перебуваємо в постійному процесі консультацій з МВФ, і президент України сказав, що ми виконаємо всі ті завдання, які взяли на себе. З цієї точки зору наша співпраця з МВФ - це вирішене питання", - сказав Устенко.
Радник глави держави додав, що зараз ведуться переговори стосовно дефіциту бюджету.
"Те, що ми багато витрачаємо на безпеку і оборону - він (президент - ред.) має рацію, йдеться про ті умови, які в нас є щодо дефіциту державних фінансів. Цей дефіцит буде зменшено наступного року і у 2023 році. Саме про це йдуть переговори між Мінфіном і МВФ", - пояснив він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що хоче від МВФ особливих умов співпраці, оскільки Україна перебуває у стані війни. Водночас він запевнив, що Україна хоче продовжувати співпрацю з фондом.
Також РБК-Україна писало, що глава Мінфіну Сергій Марченко розповів про намір України домовитися з МВФ про два транші. Водночас, за його словами Україна "може вижити" і без цього кредиту.