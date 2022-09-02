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У Зеленского раскритиковали Total Energies за работу в России

Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Компания Total Energies до сих пор не покинула российский рынок. Она получает сотни миллионов долларов дивидендов от "Новатек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Не поверите, но еще не все европейские компании покинули российский рынок. Некоторые по-прежнему считают, что деньги не пахнут кровью погибших детей. TotalEnergies получает сотни млн долларов дивидендов от Новатек", - заявил он.

Подоляк считает, что наименьшим искуплением было бы создание фонда поддержки украинских семей, потерявших близких из-за российских снарядов.

Ранее сообщалось, что французская компания Total Energies продает свою долю акций "Тернефтегаза" российской компании Novatek TotalEnergies.

TotalEnergies обвинили в поставках газового конденсата для производства реактивного топлива, которое могло использоваться российскими военными для атак в Украине.

Во Франции начали расследование причастности компании TotalEnergies к поставкам топлива для оккупантов.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал компанию уйти с российского рынка.

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Ирина ПодолякВойна России против Украины