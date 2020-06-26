У Зеленского раскритиковали отмену ответственности судей за неправосудные решения

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что у него есть вопросы к решению КСУ о признании неконституционной ст. 375 Уголовного кодекса. Речь идет об уголовной ответственности судей за неправосудные решения.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что закон не имеет обратного действия во времени за исключением того, который смягчает или отменяет уголовную ответственность.

По его словам надеяться, что это будет новая редакция 375-ой статьи, которую примет парламент, сложно.

"Формально у обвиняемых судей будет основание говорить, что эта норма неконституционная, а значит они избегут ответственности и еще смогут требовать возмещение морального ущерба", - заявил он.

Напомним, Конституционный Суд Украины 11 июня признал неконституционной норму Уголовного кодекса Украины, предусматривающую ответственность за вынесение судьями заведомо неправосудных решений.

РБК-Украина писало, что в связи с этим вступление в силу решения КСУ освободит от уголовной ответственности, в том числе и судей Майдана.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд просят отменить закон, которым запрещается уголовное преследование участников Майдана.