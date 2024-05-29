Зеленського просять не форсувати членство України в НАТО цього року, - The Telegraph

Німеччина та Сполучені Штати голосно застерігали від того, щоб пропонувати Києву чіткі часові рамки під час підготовки до дводенного саміту НАТО у Вашингтоні з нагоди 75-ї річниці організації.

"Вони дуже скептично налаштовані щодо просування України на шляху до повноправного членства в НАТО цього року. США, можливо, не так стурбовані, як Німеччина, але існує занепокоєння щодо загрози Росії для решти членів альянсу", - повідомило джерело видання, знайоме з думкою адміністрації Байдена.

Очікується, що це рішення розчарує президента України Володимира Зеленського, якого партнери попередили, щоб він не вимагав від Альянсу "неможливого". Його попросили уникати тиску на окремих союзників, щоб вони знову виступили на підтримку чіткого графіку вступу України до Альянсу.

The Telegraph зазначає, що хоча лідери НАТО відмовляються назвати часові рамки членства України, вони запропонують те, що називають "мостом" або "шляхом" до вступу, як демонстрацію підтримки цього процесу.

За словами двох дипломатів, пакет підтримки, який зараз обговорюється, підкреслить "здатність України обирати власне майбутнє" і продемонструє, що "шлях до членства стає коротшим", оскільки вона захищає себе від російської агресії.

Пакет допомоги буде зосереджений на зміцненні українських Збройних сил, щоб забезпечити готовність України до негайного вступу в НАТО, коли лідери Альянсу вирішать, що час для цього настав.

Для цього НАТО перебере на себе роль лідера від США в Рамштайнському процесі - групі з понад 50 країн-членів Альянсу, які координують військову допомогу Україні.