У Зеленского прокомментировали перенос ОП

Глава ОП Украины Андрей Богдан заявил, что на сегодняшний день нет варианта переноса Офиса президента. Об этом он заявил в интервью "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была совершенно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь (в Администрации президента Украины на улице Банковой, - ред.) музея. Но действительно, время проведения там ремонтных работ, плюс, все эти системы секретности, связи... Это настолько все сложно, что нет смысла все это делать как временный (офис, - ред.)", - сказал он.

Первый помощник президента Сергей Шефир считает, что сейчас не время переносить ОП.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что планирует переместить Администрацию президента, а на улице Банковой создать художественный музей. Название "Администрация президента" изменили на "Офис президента". Также сообщалось, что Зеленский планирует на Банковой создать художественный музей и модернизировать его. По словам президента, это будет "большой исторический музей".

Переезд АП планируется в здание Украинского дома. Под Офис президента будет предусмотрена площадь около 8 тысяч квадратных метров. Глава Администрации Андрей Богдан заявил, что разработана концепция, которая предусматривает, что переезд произойдет без использования средств государства. Он отметил, что перенос АП будет реализован за счет европейский грантов.