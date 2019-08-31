У Зеленського прокоментували перенесення ОП

Голова ОП України Андрій Богдан заявив, що на сьогоднішній день немає варіанту перенесення Офісу президента. Про це він заявив в інтерв'ю "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми не можемо знайти на сьогоднішній день варіант переїзду. Була абсолютно логічна конструкція переїзду в Український будинок з розміщенням тут (в Адміністрації президента України на вулиці Банковій, - ред.) музею. Але дійсно, час проведення там ремонтних робіт, плюс, всі ці системи секретності, зв'язку... Це настільки важко, що немає сенсу все це робити як тимчасовий (офіс, - ред.)", - сказав він.

Перший помічник президента Сергій Шефір вважає, що зараз не час переносити ОП.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що планує перемістити Адміністрацію президента, а на вулиці Банковій створити художній музей. Назва "Адміністрація президента" змінили на "Офіс президента". Також повідомлялося, що Зеленський планує на Банковій створити художній музей і модернізувати його. За словами президента, це буде "великий історичний музей".

Переїзд АП планується в будівлю Українського дому. Під Офіс президента буде передбачена площа близько 8 тисяч квадратних метрів. Глава Адміністрації Андрій Богдан заявив, що розроблена концепція, яка передбачає, що переїзд відбудеться без використання коштів держави. Він зазначив, що перенесення АП буде реалізований за рахунок європейський грантів.