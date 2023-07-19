У Зеленського прокоментували атаку на одеський порт: потрібна системна відповідь
Росія прагне створити голод і проблеми в країнах Глобального Півдня, а також послабити західних союзників. Для того, щоб цьому запобігти, потрібна системна відповідь на терор державии-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Російський терор Одеси ще раз доводить - їм потрібен голод і проблеми в країнах Глобального Півдня. Вони хочуть створити кризу біженців для Заходу. Все робиться для того, щоб послабити союзників та політично втрутитися у внутрішні справи цих країн", - написав Єрмак.
Він наголосив, що росіяни використовують для цього озброєння, яке неможливо виготовляти без компонентів, що виробляються на Заході та в країнах Азії.
За словами керівника ОП, на злочинні дії Росії потрібна системна відповідь, зокрема:
- Необхідно посилити санкції, зокрема, проти тих, хто допомагає росіянам їх обходити. Союзники вже готують рішення., а Група Макфола-Єрмака надала власні пропозиції.
- Реекспорт необхідних компонентів для виготовлення зброї також можливо зупинити, якщо відповідальність за це буде жорсткою.
- Відповідь на терор - це сила. Зброя, авіація, далекобійні ракети - ось що потрібно Україні. Ми маємо вигнати РФ з нашої території.
- Формула миру президента Володимира Зеленського - єдиний шлях до завершення війни.
- Росія в майбутньому має бути нездатною до ведення війни. Це можливо забезпечити економічними санкціями. Також російські активи мають піти на відновлення України, а покоління росіян розплачуватимуться за сьогоднішнє зло.
"Системна робота дозволить нам перемогти", - наголосив Єрмак.
Нічна атака на південь України
Російські військові вночі атакували південь України потужним накопиченням ракет та дронів-камікадзе. Через обстріли постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура. Також травмувань зазнало понад 10 людей.
Зокрема, росіяни спрямували "Онікси" і Х-22 на портову і критичну інфраструктуру. Вони влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження. Там зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих немає.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.