У Зеленского призывают не делать суперсенсаций о военных операциях до официальных заявлений
Экспертов, политических деятелей, а также лидеров общественного мнения призывают не "хайповать" на теме военных операций и не разглашать данные об их ходе до официальных заявлений украинских органов власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Он просит с осторожностью подходить к комментариям относительно любых военных действий украинских защитников.
"Поэтому, пользуясь случаем, еще раз напоминаю всем политикам, экспертам и лидерам общественного мнения (понятно, что они все знают гораздо лучше непосредственных исполнителей) о важности не манипулировать и не спекулировать информацией о ходе военных операций ДО официальных заявлений представителей Вооруженных сил или Министерства обороны Украины. Еще раз главное - ДО официальных заявлений не надо делать суперсенсаційних заявлений", - написал Подоляк.
Советник главы ОП обращается к журналистам с просьбой особенно тщательно проверять источники информации и экспертизу конкретных спикеров по теме.
"Желание продемонстрировать свою "осведомленность", сопричастность к "инсайду" и "хайпануть" на "ситуативе" - естественное для любого информационного пространства. Но война - это не "контент", - отметил он.
Подоляк призывает фильтровать информацию и работать профессионально с уважением к украинским военным
"Безусловно, никаких сомнений, что наши "отработают" правильно, нет", - добавил он.
Напомним, украинские защитники начали бои за Херсон. Россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.
Подробнее о том, что происходит в Херсонской области на данный момент, - в материале РБК-Украина.
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