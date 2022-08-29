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У Зеленского призывают не делать суперсенсаций о военных операциях до официальных заявлений

Новина українською →
Понедельник 29 августа 2022 16:42
У Зеленского призывают не делать суперсенсаций о военных операциях до официальных заявлений Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Экспертов, политических деятелей, а также лидеров общественного мнения призывают не "хайповать" на теме военных операций и не разглашать данные об их ходе до официальных заявлений украинских органов власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Он просит с осторожностью подходить к комментариям относительно любых военных действий украинских защитников.

"Поэтому, пользуясь случаем, еще раз напоминаю всем политикам, экспертам и лидерам общественного мнения (понятно, что они все знают гораздо лучше непосредственных исполнителей) о важности не манипулировать и не спекулировать информацией о ходе военных операций ДО официальных заявлений представителей Вооруженных сил или Министерства обороны Украины. Еще раз главное - ДО официальных заявлений не надо делать суперсенсаційних заявлений", - написал Подоляк.

Советник главы ОП обращается к журналистам с просьбой особенно тщательно проверять источники информации и экспертизу конкретных спикеров по теме.

"Желание продемонстрировать свою "осведомленность", сопричастность к "инсайду" и "хайпануть" на "ситуативе" - естественное для любого информационного пространства. Но война - это не "контент", - отметил он.

Подоляк призывает фильтровать информацию и работать профессионально с уважением к украинским военным

"Безусловно, никаких сомнений, что наши "отработают" правильно, нет", - добавил он.

Напомним, украинские защитники начали бои за Херсон. Россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.

Подробнее о том, что происходит в Херсонской области на данный момент, - в материале РБК-Украина.

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