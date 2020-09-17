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У Зеленского призвали не политизировать ситуацию вокруг САП

Автор: Игорь Литвиненко

Офис президента призвал не политизировать ситуацию вокруг назначения нового руководителя САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры). При этом в Офисе призвали увеличить конкретные результаты деятельности антикоррупционных органов.

Об этом говорится в заявлении ОП.

У президента отметили, что независимость является ключевой предпосылкой эффективности антикоррупционной инфраструктуры страны.

"Призываем воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства, а также от спекулятивных оценок работы конкретных лиц на административных должностях в антикоррупционных органах. Мерилом эффективности борьбы с коррупцией не может быть та или иная фамилия на той или иной должности", - сообщили в ОП.

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В Офисе акцентировали внимание на необходимости увеличить "неоспоримые обвинительные судебные приговоры" антикоррупционными органами.

"Подчеркиваем, что новый руководитель САП - кто бы им ни стал после отбора комиссией - должен осознавать все это на сто процентов. Меньше политики и спекуляций, но больше профессионализма и прозрачности", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня Верховная рада Верховная рада утвердила состав комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

До этого евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что украинская власть лоббирует своих кандидатов на руководителя САП.

Позже в Евросоюзе заявили, что поддержка Украины со стороны ЕС и США зависит от прозрачности отбора главы САП.

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