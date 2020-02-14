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У Зеленского приняли заявление украинца Яцкина о включении на обмен

Новости » Политика     14.02.2020 - 21:44
У Зеленского приняли заявление украинца Яцкина о включении на обмен
Фото: Иван Яцкин (Крым.Реалии)

Адвокат Яцкина надеется, что решение о включении в список будет принято оперативно

Офис президента принял заявление украинского политзаключенного из Крыма Ивана Яцкина о включении его в список на обмен пленными с Российской Федерацией. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Адвокат надеется, что решение о включении Яцкина в список на обмен будет принято в ближайшее время.

"Заявление украинского политзаключенного Ивана Яцкина о включении в список на обмен, которое я подал в Офис президента Украины, пошло в работу. Надеюсь, все нужные решения оперативно будут приняты. Ведь каждый день нахождения в СИЗО Лефортово не добавляют здоровья и сил", - написал Полозов.

У Зеленского приняли заявление украинца Яцкина о включении на обмен

Отметим, Яцкин был задержан в аннексированном Россией Крыму в середине октября 2019 года и этапирован в Москву. В декабре суд продлил ему срок ареста до марта. По этому обвинению Яцкину грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что житель аннексированного Крыма Иван Яцкин, арестованный по обвинению в шпионаже, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в так называемый "список обмена" с Россией.

Напомним, в Кремле заявили, что во время телефонного разговора 14 февраля лидеры Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин выразили готовность к обмену пленными.

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Новости Украины обмен пленнымиполитзаключенные в РФОфис президента
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