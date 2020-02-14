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У Зеленського прийняли заяву українця Яцкіна про включення на обмін

Новини » Політика     14.02.2020 - 21:44
У Зеленського прийняли заяву українця Яцкіна про включення на обмін
Фото: Іван Яцкин (Крим.Реалії)

Адвокат Яцкіна сподівається, що рішення про включення до списку буде оперативно прийнято

Офіс президента прийняв заяву українського політв'язня з Криму Івана Яцкіна про включення його в список на обмін полоненими з Російської Федерацією. Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

Адвокат сподівається, що рішення про включення Яцкіна в список на обмін буде прийнято найближчим часом.

"Заява українського політв'язня Івана Яцкіна про включення в список на обмін, яку я подав в Офіс президента України, пішла в роботу. Сподіваюся, всі потрібні рішення оперативно будуть прийняті. Адже кожен день перебування в СІЗО Лефортово не додають здоров'я і сил", - написав Полозов.

У Зеленського прийняли заяву українця Яцкіна про включення на обмінЗазначимо, Яцкин був затриманий в аннексированном Росією Криму в середині жовтня 2019 року і етапований у Москву. У грудні суд продовжив йому термін арешту до березня. За цим звинуваченням Яцкину загрожує до 20 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що житель анексованого Криму Іван Яцкин, заарештований за звинуваченням у шпигунстві, звернувся до президента України Володимиру Зеленському з проханням про включення в так званий "список обміну" з Росією.

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що під час телефонної розмови 14 лютого лідери України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін висловили готовність до обміну полоненими.

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Новини України обмін полоненимиполитзаключенные в РФОфіс президента
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