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У Зеленського прийняли запрошення Порошенка на сьогоднішні дебати

Новини » Вибори 2019    15.04.2019 - 19:48
У Зеленського прийняли запрошення Порошенка на сьогоднішні дебати
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Дебати почнуться о 22:40

Замість кандидата у президенти Володимира Зеленського на дебати з опонентом Петром Порошенком в ефірі телеканалу ICTV прийде його радник Олександр Данилюк. Про це повідомляють на сайті телеканалу.

Крім колишнього міністра фінансів Данилюка, у ефір прийдуть гості журналіст "Українського тижня" Денис Казанський, Інна Кузнецова ("Радіо Свобода"), Олександра Матвійчук (координатор ініціативи "Євромайдан SOS"), політологи Олексій Якубін та Сергій Таран, волонтер Мирослав Гай.

Початок програми "Свобода слова" - о 22:40 на ICTV.

Нагадаємо, вчора глава держави зазначив, що дебати з Зеленським можуть відбутися 15 квітня в ефірі ICTV. Порошенко в черговий раз підкреслив, що зробить все для дебатів із Зеленським у ефірі "Суспільного". Він також закликав його взяти участь в ефірі програми "Свобода слова".

Пізніше у штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського РБК-Україна розказали, що не мають інформації про заплановані дебати 15 квітня в ефірі ICTV у програмв"Свобода слова", куди збирається чинний президент Петро Порошенко. Водночас у штабі Зеленського готуються до дебатів 19 квітня.

Спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков раніше заявляв про те, що дебати 14 квітня були агітаційним мітингом Петра Порошенка. Також він ще раз нагадав, що для проведення дебатів Зеленський буде чекати Порошенко на "Олімпійському" 19 квітня о 19:00.

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