ru ua
Пн, 30 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Зеленского пригрозили морякам Интерполом за вывоз украинского зерна

Новина українською →
Киев, Понедельник 30 мая 2022 15:26
У Зеленского пригрозили морякам Интерполом за вывоз украинского зерна Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Украина намерена идентифицировать моряков, которые принимают участие в вывозе награбленного на оккупированных территориях зерна. Чтобы в дальнейшем обращаться в Интерпол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Россия продолжает вывозить в Сирию кровавое украинское зерно. Каждый моряк, участвующий в схеме схемы и помогающий реализовывать имущество, полученное преступным путем, будет идентифицирован и подан в международный розыск. В каждом порту мира мародеров будет ждать Интерпол с ордером на арест", - отметил он.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину российский флот блокирует торговые порты на Черном море, ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность направить миссию для сопровождения кораблей с украинским зерном.

Спутниковые снимки показывают, что российская сторона вывозит награбленное на оккупированных территориях зерно в Сирию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Война России против Украины
NEWS
Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России
Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России
DAILY
Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть