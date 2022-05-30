ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Зеленського пригрозили морякам Інтерполом через вивезення українського зерна

Новость на русском →
Київ, Понеділок 30 травня 2022 15:26
У Зеленського пригрозили морякам Інтерполом через вивезення українського зерна Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Україна має намір ідентифікувати моряків, які беруть участь у вивезенні награбованого на окупованих територіях зерна. Щоб надалі звертатися в Інтерпол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Росія продовжує вивозити в Сирію криваве українське зерно. Кожен моряк, який бере участь у схемі схеми і допомагає реалізовувати майно, набуте злочинним шляхом, буде ідентифікований і поданий в міжнародний розшук. У кожному порту світу мародерів чекатиме Інтерпол з ордером на арешт", - зазначив він.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення до України російський флот блокує торгові порти на Чорному морі, раніше повідомлялося, що Євросоюз розглядає можливість направити місію для супроводу кораблів з українським зерном.

Супутникові знімки показують, що російська сторона вивозить награбоване на окупованих територіях зерно в Сирію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна Росії проти України
NEWS
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу