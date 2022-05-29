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У Зеленского предупредили Европу о газовом шантаже России и дали совет

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кроме продовольственного кризиса, который был спровоцирован войной из-за России, Кремль может прибегнуть и к газовому шантажу Европы. Европейский союз должен без колебаний поддержать Украину, чтобы не допустить раскола внутри.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Россия пытается добиться снятия санкций в обмен якобы на разблокирование украинских портов. По словам Ермака, Европа должна продемонстрировать силу и единство, чтобы противостоять шантажу.

Что советует Офис президента:

  • поддержать Украину экономически;
  • ввести пошлины и эмбарго на российскую нефть;
  • ввести санкции против банковской системы России;
  • ввести вторичные санкции против РФ;
  • помочь Украине тем оружием, которое сегодня необходимо нашим бойцам на фронте.

"Удары по России должны быть быстрыми, без колебаний. Иначе кремль попытается расколоть ЕС и продолжит собственный шантаж", - пишет Ермак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня ЕС ведет переговоры по соглашению о наложении санкций на поставки российской нефти. В то же время Союз может отложить ограничения на ее поставки по трубопроводам, чтобы "успокоить" Венгрию и ряд других стран, которые не имеют выхода к морю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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