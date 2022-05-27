ru ua
Пт, 27 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский предупредил о катастрофическом росте цен: о чем речь

Новина українською →
Киев, Пятница 27 мая 2022 14:57
Зеленский предупредил о катастрофическом росте цен: о чем речь Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Из-за войны России против Украины всему миру грозит катастрофический рост цен на продовольствие. Приближение катастрофы станет очевидным уже в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к политикам и народу Индонезии.

По его словам, на сегодня Россия перекрыла доступ к портам в Черном море и оккупировала украинское побережье Азовского моря, что привело к закрытию традиционных маршрутов торговли.

"В настоящее время 22 млн тонн зерновых находятся в хранилищах, мы не можем направить их на мировой рынок, где они необходимы. Уже чувствуется, что цены на зерновые, а впоследствии и другое продовольствие могут катастрофически возрасти. И уже правительствам стран-экспортеров продовольственных товаров придется принимать решения по закрытию экспорта той или иной агропродукции из своих стран, чтобы удержать внутренние цены от взрывного роста", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что уже в июле, когда во многих странах закончатся запасы прошлогоднего урожая, станет очевидным, что катастрофа действительно приближается.

"Взгляните на цены прямо в магазинах сейчас, их рост - это предвестник того, что обязательно ударит по людям, если ничего не изменится. Это предвестник нищеты для бедных и обеднения среднего класса. Только представьте себе, каким политическим хаосом это может закончиться в некоторых регионах. И это я привел лишь один аспект того, как война, развязанная Россией, вплияет на весь мир. А таких аспектов, кроме угрозы голода, хаоса, действительно много", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее в Британии заявили, что рост цен на продовольствие может оказаться страшнее энергетического кризиса.

В том числе в связи с этим Зеленский призывает мировое сообщества добиваться от России разблокирования морского экспорта украинского зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен
Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада