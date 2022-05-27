Зеленский предупредил о катастрофическом росте цен: о чем речь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к политикам и народу Индонезии.

По его словам, на сегодня Россия перекрыла доступ к портам в Черном море и оккупировала украинское побережье Азовского моря, что привело к закрытию традиционных маршрутов торговли.

"В настоящее время 22 млн тонн зерновых находятся в хранилищах, мы не можем направить их на мировой рынок, где они необходимы. Уже чувствуется, что цены на зерновые, а впоследствии и другое продовольствие могут катастрофически возрасти. И уже правительствам стран-экспортеров продовольственных товаров придется принимать решения по закрытию экспорта той или иной агропродукции из своих стран, чтобы удержать внутренние цены от взрывного роста", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что уже в июле, когда во многих странах закончатся запасы прошлогоднего урожая, станет очевидным, что катастрофа действительно приближается.

"Взгляните на цены прямо в магазинах сейчас, их рост - это предвестник того, что обязательно ударит по людям, если ничего не изменится. Это предвестник нищеты для бедных и обеднения среднего класса. Только представьте себе, каким политическим хаосом это может закончиться в некоторых регионах. И это я привел лишь один аспект того, как война, развязанная Россией, вплияет на весь мир. А таких аспектов, кроме угрозы голода, хаоса, действительно много", - добавил Зеленский.