У Зеленского предупредили Европу о газовом шантаже России и дали совет

Кроме продовольственного кризиса , который был спровоцирован войной из-за России, Кремль может прибегнуть и к газовому шантажу Европы. Европейский союз должен без колебаний поддержать Украину, чтобы не допустить раскола внутри.

Россия пытается добиться снятия санкций в обмен якобы на разблокирование украинских портов. По словам Ермака, Европа должна продемонстрировать силу и единство, чтобы противостоять шантажу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня ЕС ведет переговоры по соглашению о наложении санкций на поставки российской нефти. В то же время Союз может отложить ограничения на ее поставки по трубопроводам, чтобы "успокоить" Венгрию и ряд других стран, которые не имеют выхода к морю.

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