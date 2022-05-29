У Зеленського попередили Європу про газовий шантаж Росії та дали пораду
Окрім продовольчої кризи, яка була спровокована війною через Росію, Кремль може вдатися й до газового шантажу Європи. Європейський союз повинен без вагань підтримати України, аби не допустити розколу всередині.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Росія намагається досягти зняття санкцій в обмін нібито на розблокування українських портів. За словами Єрмака, Європа повинна продемонструвати силу й єдність, аби протистояти шантажу.
Що радить Офіс президента:
- підтримати Україну економічно;
- ввести мита й ембарго на російську нафту;
- запровадити санкції проти банківської системи Росії;
- ввести вторинні санкції проти РФ;
- допомогти Україні тією зброєю, яку сьогодні необхідна нашим бійцям на фронті.
"Удари по Росії мають бути швидкими, без вагань. Інакше кремль спробує розколоти ЄС і продовжить власний шантаж", - пише Єрмак.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні ЄС веде переговори щодо угоди про накладання санкцій на поставки російської нафти. Водночас Союз може відкласти обмеження на її поставки трубопроводами, аби "заспокоїти" Угорщину й низку інших країни, які не мають виходу до моря.
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