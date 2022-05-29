У Зеленського попередили Європу про газовий шантаж Росії та дали пораду

Окрім продовольчої кризи , яка була спровокована війною через Росію, Кремль може вдатися й до газового шантажу Європи. Європейський союз повинен без вагань підтримати України, аби не допустити розколу всередині.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

" Удари по Росії мають бути швидкими, без вагань . Інакше кремль спробує розколоти ЄС і продовжить власний шантаж", - пише Єрмак.

Росія намагається досягти зняття санкцій в обмін нібито на розблокування українських портів. За словами Єрмака, Європа повинна продемонструвати силу й єдність, аби протистояти шантажу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні ЄС веде переговори щодо угоди про накладання санкцій на поставки російської нафти. Водночас Союз може відкласти обмеження на її поставки трубопроводами, аби "заспокоїти" Угорщину й низку інших країни, які не мають виходу до моря.

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