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У Зеленського попередили Європу про газовий шантаж Росії та дали пораду

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Неділя 29 травня 2022 17:47
У Зеленського попередили Європу про газовий шантаж Росії та дали пораду Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Окрім продовольчої кризи, яка була спровокована війною через Росію, Кремль може вдатися й до газового шантажу Європи. Європейський союз повинен без вагань підтримати України, аби не допустити розколу всередині.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Росія намагається досягти зняття санкцій в обмін нібито на розблокування українських портів. За словами Єрмака, Європа повинна продемонструвати силу й єдність, аби протистояти шантажу.

Що радить Офіс президента:

  • підтримати Україну економічно;
  • ввести мита й ембарго на російську нафту;
  • запровадити санкції проти банківської системи Росії;
  • ввести вторинні санкції проти РФ;
  • допомогти Україні тією зброєю, яку сьогодні необхідна нашим бійцям на фронті.

"Удари по Росії мають бути швидкими, без вагань. Інакше кремль спробує розколоти ЄС і продовжить власний шантаж", - пише Єрмак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні ЄС веде переговори щодо угоди про накладання санкцій на поставки російської нафти. Водночас Союз може відкласти обмеження на її поставки трубопроводами, аби "заспокоїти" Угорщину й низку інших країни, які не мають виходу до моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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