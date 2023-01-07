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У Зеленського пояснили, що не так з логікою Путіна

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У президента Росії Володимира Путіна явно є перекручене розуміння реального стану речей та співпраці України із Заходом зокрема. Цей факт доводить один простий приклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Про збочену логіку Путіна. РФ жорстоко атакує Україну, вбиває цивільних, знищує міста. І звинувачує Захід… у підтримці права українців на захист своїх життів і життів своїх дітей", - написав він.

Але, за його словами, насправді реальність інша.

"Захід стоїть поряд з Україною, що захищає свободу від російських вбивць, які вдерлися в наші будинки", - додав Подоляк.

Раніше Подоляк заявляв, що російський диктатор Володимир Путін під виглядом переговорів пропонує миру визнати право його нікчемної країни на захоплення чужих територій та масові вбивства.

Крім того, Подоляк також відреагував на пропозицію патріарха Кирила щодо "різдвяного перемир'я".

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