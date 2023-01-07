У Зеленского объяснили, что не так с логикой Путина

У президента России Владимира Путина явно присутствует извращенное понимание реального положения вещей и сотрудничества Украины с Западом в частности. Этот факт доказывает один простой пример.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Об извращенной логике Путина. РФ жестоко атакует Украину, убивает гражданских, уничтожает города. И обвиняет Запад… в поддержке права украинцев на защиту своих жизней и жизней своих детей", - написал он.

Но, по его словам, на самом деле реальность другая.

"Запад стоит рядом с Украиной, которая защищает свободу от ворвавшихся в наши дома российских убийц", - добавил Подоляк.