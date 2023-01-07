У Зеленського пояснили, що не так з логікою Путіна

У президента Росії Володимира Путіна явно є перекручене розуміння реального стану речей та співпраці України із Заходом зокрема. Цей факт доводить один простий приклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Про збочену логіку Путіна. РФ жорстоко атакує Україну, вбиває цивільних, знищує міста. І звинувачує Захід… у підтримці права українців на захист своїх життів і життів своїх дітей", - написав він.

Але, за його словами, насправді реальність інша.

"Захід стоїть поряд з Україною, що захищає свободу від російських вбивць, які вдерлися в наші будинки", - додав Подоляк.