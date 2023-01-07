ua ru
Сб, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського пояснили, що не так з логікою Путіна

Новость на русском →
Україна, Субота 07 січня 2023 12:11
У Зеленського пояснили, що не так з логікою Путіна Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У президента Росії Володимира Путіна явно є перекручене розуміння реального стану речей та співпраці України із Заходом зокрема. Цей факт доводить один простий приклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Про збочену логіку Путіна. РФ жорстоко атакує Україну, вбиває цивільних, знищує міста. І звинувачує Захід… у підтримці права українців на захист своїх життів і життів своїх дітей", - написав він.

Але, за його словами, насправді реальність інша.

"Захід стоїть поряд з Україною, що захищає свободу від російських вбивць, які вдерлися в наші будинки", - додав Подоляк.

Раніше Подоляк заявляв, що російський диктатор Володимир Путін під виглядом переговорів пропонує миру визнати право його нікчемної країни на захоплення чужих територій та масові вбивства.

Крім того, Подоляк також відреагував на пропозицію патріарха Кирила щодо "різдвяного перемир'я".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет