ua en ru
Пт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського пояснили, чому візит Моді до Києва має велике значення

Київ, П'ятниця 23 серпня 2024 15:32
UA EN RU
У Зеленського пояснили, чому візит Моді до Києва має велике значення Фото: прем'єр Індії Нарендра Моді та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до України є важливим, оскільки Нью-Делі має можливість вплинути на Москву.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Подоляка, Індія "справді має певний вплив на Росію".

"Для нас надзвичайно важливо ефективно вибудовувати відносини з такими країнами, пояснювати їм, що правильне закінчення війни - також у їхніх інтересах", - зазначив радник керівника ОП.

Візит Моді до України

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сьогодні, 23 серпня, перебуває у візиті до Києва. Це сталося через півтора місяці після того, як глава індійського уряду поїхав до Москви на переговори до російського диктатора Володимира Путіна.

Візит Моді до столиці РФ відбувся в день, коли російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, де перебувало понад 600 пацієнтів.

Після цього президент України Володимир Зеленський розкритикував візит Моді, зазначивши, що це є "руйнівним ударом по мирних зусиллях".

До речі, глава індійського уряду сьогодні вперше відвідав Україну за період її незалежності.

Як писало Bloomberg, Моді не хоче, щоб Індія була посередником для припинення війни в Україні, але готова передавати повідомлення між Зеленським і Путіним.

Більш детально про візит Моді до України - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Київ Індія Офіс президента Михайло Подоляк
NEWS
День прапора. Як синьо-жовтий стяг в Україні став символом боротьби за волю
День прапора. Як синьо-жовтий стяг в Україні став символом боротьби за волю
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна