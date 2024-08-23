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У Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев имеет большое значение

Киев, Пятница 23 августа 2024 15:32
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У Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев имеет большое значение Фото: премьер Индии Нарендра Моди и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину является важным, поскольку Нью-Дели есть возможность повлиять на Москву.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам Подоляка, Индия "действительно имеет определенное влияние на Россию".

"Для нас чрезвычайно важно эффективно выстраивать отношения с такими странами, объяснять им, что правильное окончание войны - также в их интересах", - отметил советник руководителя ОП.

Визит Моди в Украину

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди сегодня, 23 августа, находится в визитом в Киеве. Это произошло спустя полтора месяца после того, как глава индийского правительства поехал в Москву на переговоры к российскому диктатору Владимиру Путину.

Визит Моди в столицу РФ произошел в день, когда российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, где находилось более 600 пациентов.

После этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал визит Моди, отметив, что это "разрушительным ударом по мирным усилиям".

К слову, глава индийского правительства сегодня впервые посетил Украину за период ее независимости.

Как писало Bloomberg, Моди не хочет, чтобы Индия была посредником для прекращения войны в Украине, но готов передавать сообщения между Зеленским и Путиным.

Более детально о визите Моди в Украину - в материале РБК-Украина.

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