UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського пояснили, чому Китай не був присутній на саміті щодо України на Мальті

Фото: Ігор Жовква (facebook com president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Представник Китаю не зміг бути присутнім на саміті щодо України на Мальті через розбіжність графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви в ефірі національного телемарафону.

"Спецпредставник Китаю Лі Хуей брав участь у рамках попередньої зустрічі щодо Формули світу - у Джидді. Цього ж разу - на Мальті - він не зміг взяти участі", - сказав він. 

Жовква додав, що в України була відповідна реакція китайської сторони, що така зустріч за особистої участі Лі Хуея не відбудеться через розбіжність графіків.

Він окремо уточнив, що відсутність представника Китаю не вплине негативно на продовження роботи за формулою світу.

Україна хоче, щоб Китай допоміг із поверненням депортованих дітей

Заступник керівника Офісу президента сказав, що Україна намагається залучити Китай до роботи над поверненням усіх українських полонених і депортованих дітей в Україну.

Також Жовква розповів, що посол Китаю в Україні Фань Сяньжун кілька разів брав участь у роботі над пунктами формули миру. 

Тож Україна й надалі розраховує на подальшу участь Китаю в подібних заходах. 

Що відомо про третій мирний саміт

На Мальті відбулась третя зустріч щодо української формули миру. Головною метою для України, за словами голови ОП Андрія Єрмака, - "максимально широка міжнародна підтримка" мирного плану президента Володимира Зеленського.

Детальніше про результати зустрічі радників з питань національної безпеки і радників із зовнішньої політики за формулою миру - в матеріалі РБК-Україна

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКитайМальтаОфіс президентаВійна в Україні