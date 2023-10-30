У Зеленского объяснили, почему Китай не присутствовал на саммите по Украине на Мальте

Представитель Китая не смог присутствовать на саммите по Украине на Мальте из-за несовпадения графиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы в эфире национального телемарафона.
"Спецпредставитель Китая Ли Хуэй участвовал в рамках предыдущей встречи по Формуле мира - в Джидде. На этот же раз - на Мальте - он не смог принять участия", - сказал он.
Жовква добавил, что у Украины была соответствующая реакция китайской стороны, что такая встреча при личном участии Ли Хуэя не состоится из-за несовпадения графиков.
Он отдельно уточнил, что отсутствие представителя Китая не повлияет негативно на продолжение работы по формуле мира.
Заместитель руководителя Офиса президента сказал, что Украина пытается привлечь Китай к работе над возвращением всех украинских пленных и депортированных детей в Украину.
Также Жовква рассказал, что посол Китая в Украине Фань Сяньжун несколько раз участвовал в работе над пунктами формулы мира.
Поэтому Украина и в дальнейшем рассчитывает на дальнейшее участие Китая в подобных мероприятиях.
На Мальте состоялась третья встреча по украинской формуле мира. Главной целью для Украины, по словам главы ОП Андрея Ермака, - "максимально широкая международная поддержка" мирного плана президента Владимира Зеленского.
Детальнее о результатах встречи советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира - в материале РБК-Украина.
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