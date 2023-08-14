У Зеленського пояснили, для чого Україні зараз потрібні далекобійні ракети Taurus та АTACMS

"Далекобійні ракети для України зараз - це різке зменшення бойових можливостей Росії. Це активне знищення резервів і ресурсів Росії на далеких підступах. Це руйнування тилової логістики - складської, транспортної, паливної", - написав Подоляк.

Також, за його словами, постачання Україні далекобійних ракет пришвидшить наступальні операції ЗСУ. А також збереже життів українських військовослужбовців, мінімізує втрати.

"А головне, це деескалація. Саме це і є актуальною… дипломатією. Україні потрібні Taurus (Німеччина) та АTACMS (США)", - наголосив радник глави ОП.

Taurus для України

Кілька місяців тому один із депутатів Бундестагу закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus для захисту від вторгнення РФ.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Київ офіційно запросив у Берліна постачання таких ракет, проте влада Німеччини не зважилася на передачу.

Нещодавно німецькі журналісти писали, що у німецькому уряді та парламенті зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus.

При цьому за інформацією видання Spiegel, німецький канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.

Водночас у Бундестазі продовжують критикувати Шольца через небажання надати Україні далекобійні ракети.

ATACMS для України

ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin з дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS і M142 HIMARS.

Нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати розпочали розгляд передачі ЗСУ вищезгаданих ракет.