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У Зеленського пояснили, для чого Україні зараз потрібні далекобійні ракети Taurus та АTACMS

Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (Getty Image)
Автор: Тетяна Степанова

Збройним силам України зараз необхідні далекобійні ракети Taurus та АTACMS для того, щоб пришвидшити контрнаступ, зменшили бойові можливості Росії та зберегти більше життів наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Далекобійні ракети для України зараз - це різке зменшення бойових можливостей Росії. Це активне знищення резервів і ресурсів Росії на далеких підступах. Це руйнування тилової логістики - складської, транспортної, паливної", - написав Подоляк.

Також, за його словами, постачання Україні далекобійних ракет пришвидшить наступальні операції ЗСУ. А також збереже життів українських військовослужбовців, мінімізує втрати.

"А головне, це деескалація. Саме це і є актуальною… дипломатією. Україні потрібні Taurus (Німеччина) та АTACMS (США)", - наголосив радник глави ОП.

Taurus для України

Кілька місяців тому один із депутатів Бундестагу закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus для захисту від вторгнення РФ.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Київ офіційно запросив у Берліна постачання таких ракет, проте влада Німеччини не зважилася на передачу.

Нещодавно німецькі журналісти писали, що у німецькому уряді та парламенті зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus.

При цьому за інформацією видання Spiegel, німецький канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.

Водночас у Бундестазі продовжують критикувати Шольца через небажання надати Україні далекобійні ракети.

ATACMS для України

ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin з дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS і M142 HIMARS.

Нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати розпочали розгляд передачі ЗСУ вищезгаданих ракет.

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