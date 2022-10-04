У Зеленського пояснили, чому Росія вагається озвучити свої "нові кордони"

"Путінська РФ усе більше нагадує метавсесвіт "Палата №6": віртуальні території, вигадані перемоги, неіснуючі вороги", - заявив Подоляк.

За його словами, в Росії не наважуються озвучити свої "нові кордони", оскільки "територія РФ" з кожним днем стає все менше. Мова йде про успішну деокупацію захоплених територій.

Раніше повідомлялось, що у Кремлі поки що не можуть визначитися, де саме проходять "межі" захоплених Запорізької та Херсонської областей. Росія нібито продовжить радитись із цього питання з жителями цих регіонів.

"Хоча частково вже прояснення настало, я вам скажу менш юридичною мовою: "ЛНР", "ДНР" кордону 2014 року, Херсон та Запоріжжя за кордонами ми продовжимо радитися з населенням цих областей", - заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.