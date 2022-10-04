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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського пояснили, чому Росія вагається озвучити свої "нові кордони"

Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російська Федерація вагається озвучити свої "нові кордони" через успішний контрнаступ ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Путінська РФ усе більше нагадує метавсесвіт "Палата №6": віртуальні території, вигадані перемоги, неіснуючі вороги", - заявив Подоляк.

За його словами, в Росії не наважуються озвучити свої "нові кордони", оскільки "територія РФ" з кожним днем стає все менше. Мова йде про успішну деокупацію захоплених територій.

Раніше повідомлялось, що у Кремлі поки що не можуть визначитися, де саме проходять "межі" захоплених Запорізької та Херсонської областей. Росія нібито продовжить радитись із цього питання з жителями цих регіонів.

"Хоча частково вже прояснення настало, я вам скажу менш юридичною мовою: "ЛНР", "ДНР" кордону 2014 року, Херсон та Запоріжжя за кордонами ми продовжимо радитися з населенням цих областей", - заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін оголосив анексію окупованих територій України 30 вересня. Він підписав договір про так званий "вступ до складу Росії нових територій", мова йде про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

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