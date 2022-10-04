У Зеленского объяснили, почему Россия затрудняется озвучить свои "новые границы"

Российская Федерация затрудняется озвучить свои "новые границы" из-за успешного контрнаступления ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Путинская РФ все больше напоминает метавселенную "Палата №6": виртуальные территории, вымышленные победы, несуществующие враги", - заявил Подоляк.
По его словам, в России не решаются озвучить свои "новые границы", поскольку "территория РФ" с каждым днем становится меньше. Речь идет об успешной деоккупации захваченных территорий.
Ранее сообщалось, что в Кремле пока не могут определиться, где проходят "границы" захваченных Запорожской и Херсонской областей. Россия вроде бы продолжит совещаться по этому вопросу с жителями этих регионов.
"Хотя частично уже прояснение наступило, я вам скажу менее юридическим языком: "ЛНР", "ДНР" границы 2014 года, Херсон и Запорожье относительно границ мы продолжим совещаться с населением этих областей", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины 30 сентября. Он подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий", речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
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