RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского объяснили, почему Россия затрудняется озвучить свои "новые границы"

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская Федерация затрудняется озвучить свои "новые границы" из-за успешного контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Путинская РФ все больше напоминает метавселенную "Палата №6": виртуальные территории, вымышленные победы, несуществующие враги", - заявил Подоляк.

По его словам, в России не решаются озвучить свои "новые границы", поскольку "территория РФ" с каждым днем становится меньше. Речь идет об успешной деоккупации захваченных территорий.

Ранее сообщалось, что в Кремле пока не могут определиться, где проходят "границы" захваченных Запорожской и Херсонской областей. Россия вроде бы продолжит совещаться по этому вопросу с жителями этих регионов.

"Хотя частично уже прояснение наступило, я вам скажу менее юридическим языком: "ЛНР", "ДНР" границы 2014 года, Херсон и Запорожье относительно границ мы продолжим совещаться с населением этих областей", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины 30 сентября. Он подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий", речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина ПодолякВойна в УкраинеВойна России против Украины