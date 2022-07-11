У Зеленского потролили российские системы ПВО С-400

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Россия хотела доказать, что у нее "вторая армия мира". Все увидели: армия мародеров, террористов и насильников", - написал он.

Комментируя регулярные точные попадания ВСУ по российским командным пунктам и складам с боеприпасами на временно оккупированных территориях, Подоляк заявил, что Россия хотела показать, что у нее есть мощный военно-промышленный комплекс, которому нет аналогов.

"Все увидели: знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты - мячи. Все еще идет по плану, не правда ли?", - написал Подоляк.