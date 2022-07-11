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У Зеленського потролили російські системи ППО С-400

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Київ, Понеділок 11 липня 2022 15:55
У Зеленського потролили російські системи ППО С-400 Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Знаменита російська система протиповітряної оборони С-400 ловить ракети, як російські футболісти - м'ячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Росія хотіла довести, що у неї "друга армія світу". Всі побачили: армія мародерів, терористів і гвалтівників", - написав він.

Коментуючи регулярні точні попадання ЗСУ по російських командних пунктах і складах з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях, Подоляк заявив, що Росія хотіла показати, що у неї є потужний військово-промисловий комплекс, якому немає аналогів.

"Всі побачили: знаменита С-400 ловить ракети, як російські футболісти - м'ячі. Все ще йде за планом, чи не так?",- написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили пункт управління Росгвардії під Херсоном, а також чотири склади з боєприпасами в різних районах області.

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