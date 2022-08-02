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У Зеленского посоветовали Трампу не искать оправдания нелюдям

Новина українською →
Киев, Вторник 02 августа 2022 12:57
У Зеленского посоветовали Трампу не искать оправдания нелюдям Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о территориальных постуки Украины ради "мира" является российской пропагандой. Поэтому не надо оправдывать нелюдей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника председателя ОП Михаила Подоляка в Twitter.

"РФ не напала бы на Украину, если бы та отказалась от НАТО и Крыма!"- абсурдный ru-пропагандистский штамп, который повторяют некоторые западные политики. Для чего? Напала потому, что хочет уничтожать Украину, убивать детей, пугать Европу своей жестокостью. Не надо искать оправдания нелюдям", - написал Подоляк.

Что сказал Трамп?

Напомним, накануне экс-президент США Дональд Трамп в интервью The Clay Travis & Buck Sexton Show заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило "отказаться от идеи обязательного вступления Украины в НАТО" и "признать Крым российским", и якобы в таком случае войны не было.

"Тогда они имели бы страну", - заявил Трамп, утверждая, что российский диктатор Владимир Путин якобы "был готов договариваться с украинской властью" при таких условиях.

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