У Зеленского пока не подтверждают встречу с Путиным в Израиле

Офис украинского президента пока не подтверждает встречу Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Израиле. Об этом РБК-Украина сообщили источники в Офисе президента.

В Офисе президента говорят, что встреча Зеленского с Путиным изначально не была запланирована. Другой информации пока официально нет.

"В официальной программе не была запланирована такая встреча", - сообщил источник.

Отметим, росСМИ писали, что Зеленский и Путин могут встретится в Израиле, куда завтра приедут по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим. Официального подтверждения со стороны россиян также нет.

Напомним, первая встреча Путина и Зеленского состоялась в рамках нормандского саммита. Тогда сообщалось, что их следующая встреча пройдет, как минимум, не позднее, чем через четыре месяца на нормандском саммите в Берлине.

РБК-Украина также писало, что Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации, в ходе которого стороны договорились о согласовании новых списков на обмен пленными.