У Зеленского подтвердили завтрашнюю встречу с Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках его визита. Встреча состоится 6 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента .

Сообщается, что на 12:30 запланирован выход Зеленского и Блинкена к представителям СМИ. Мероприятие пройдет в Офисе президента.

Напомним, ранее стало известно, что Блинкен приедет в Украину вместе со своей заместительницей Викторией Нуланд.

Нуланд осенью 2013 года стала помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии, в начале Евромайдана в Киеве посещала Украину каждые три-четыре недели. Выступала на Майдане. Ушла в отставку после победы Дональда Трампа на выборах президента США. В апреле 2021 года вернулась в Государственный департамент на должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.

Отметим, в Управлении государственной охраны Украины уже заявили, что в связи с визитом Блинкена в Киеве возможны ограничения дорожного движения на центральных улицах. Эти ограничения связаны с мерами по обеспечению охраны государственного секретаря США.